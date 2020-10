Un aiuto per la Val Tanaro: online la raccolta fondi per sostenere i comuni colpiti dall'alluvione

"Sono di Garessio e ho assistito a tre alluvioni, volevo aiutare il mio paese" - spiega Federico Salvatico, membro del team Valtanarolife , promotore della raccolta fondi ' Un aiuto per la Val Tanar o'- "Abbiamo lanciato la campagna online su Gofundme per evitare tutti i problemi e le lungaggini burocratiche e dare riscontro diretto alle perone che sono state maggiormente danneggiate".

"Le donazioni non vengono depositate su un conto corrente intestato a me o ad altri ma vengono custodite dalla piattaforma "Gofundme", usata anche per l'emergenza a Limone Piemonte e i soldi verranno trasferiti direttamente agli enti o alle persone che si trovano in particolari difficoltà a causa dell'alluvione".

"Nei prossimi giorni mi prenderò contatto con i sindaci dei vari comuni della valle in modo da poterci coordinare nel destinare i fondi raccolti, in modo da valutare con attenzione le esigenze presenti e utilizzare le donazioni per il bene pubblico e/o per le persone che sono state maggiormente danneggiate".

L'obiettivo che vi siete posti è importante...

"Speriamo davvero di poter raccogliere 50 mila euro, la campagna è stata aperta soltanto ieri, spero che in tanti raccolgano il nostro appello. In ogni caso rimango a disposizione per ogni chiarimento e suggerimento (salvaticofederico@gmail.com). Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno già donato, chi lo farà e chi mi sta aiutando e mi aiuterà a condividere il più possibile questa iniziativa".