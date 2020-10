Ha riaperto l’ecocentro di Pollenzo

Al momento l’ecocentro ha ripreso a funzionare secondo il consueto orario: il lunedì, mercoledì e sabato dalle 14 alle 17, il martedì dalle 14 alle 17,30 e il venerdì dalle 10,30 alle 12,30. L’accesso è consentito rispettando le misure di sicurezza quali l’uso di mascherina, ingressi contingentati e distanza di sicurezza. Tuttavia, a partire dal primo dicembre prossimo, in via sperimentale l’accesso all’area sarà possibile previa prenotazione telematica al fine di migliorare la qualità del servizio, evitare assembramenti e tracciare al meglio i conferimenti delle utenze.

Collegandosi al sito www.verdegufo.it, nell’area “prenotazioni”, gli utenti potranno registrarsi e scegliere il giorno e l’ora (con una fascia oraria di 15 minuti) per prenotare in forma esclusiva e garantita l’accesso al centro di raccolta. Nell’occasione si dovranno anche indicare i rifiuti da conferire. Il personale di sorveglianza – essendo chiamato ad interagire ogni volta con una singola utenza – potrà consigliare più accuratamente la corretta separazione dei rifiuti, con conseguente miglioramento della qualità dei materiali in entrata e in uscita.