Nella giornata odierna sono emersi nuovi contagi in diversi istituti: la materna di Sant’Anna d’Avagnina, dove, in via precauzionale sono state sospese tutte le attività fino all'esito dei tamponi, la secondaria di primo grado di Piazza e l'istituto alberghiero.

In ogni plesso è immediatamente scattata la procedura anti covid, docenti e alunni, posti in isolamento fiduciario, attendono gli esiti dei tamponi.