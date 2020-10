In arrivo nuova aria fredda nel weekend: temperature in forte ribasso da domenica sera

Tempo in prevalenza soleggiato con aumento della nuvolosità dalla serata e possibili rovesci sparsi sabato sera su Liguria di ponente e cuneese in estensione domenica pomeriggio a torinese ed astigiano.

Minime in pianura intorno 7-11°C e massime 15-19°C. Al mare minime intorno 10-15°C e massime 16-21°C. In pianura venti moderati da Nord in rinforzo sui rilievi settore settentrionale del Piemonte, tendenti a forti sabato. Al mare venti moderati da Sud, in rotazione da Nord ed in rinforzo a forti domenica.