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Attualità | 20 aprile 2026, 19:15

Cuneo, aperte le iscrizioni alla sesta edizione di Spazzamondo

Sabato 23 maggio l'occasione concreta per ribadire il proprio impegno a prendersi cura dell’ambiente

Cuneo, aperte le iscrizioni alla sesta edizione di Spazzamondo

Sabato 23 maggio 2026 dalle ore 9.30 presso il Parco Parri si svolgerà la sesta edizione di SPAZZAMONDO la più grande campagna collettiva di raccolta rifiuti in provincia di Cuneo che coinvolge Comuni, cittadini, associazioni e aziende del territorio per manifestare il proprio impegno a prendersi cura dell’ambiente.

Possono partecipare singole persone, associazioni, gruppi e famiglie, scuole o aziende ed è necessario iscriversi entro il 21 maggio.

Per iscrizioni e maggiori informazioni visitare il sito: https://spazzamondo.it/

L’iniziativa “Spazzamondo. Cittadini attivi per l’ambiente” ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini nella presa in carico di beni e spazi comuni, per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente.

c.s.

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