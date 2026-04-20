Cordoglio a Fossano e a Genola per la scomparsa della professoressa di musica Livia Burdese

Un altro lutto colpisce il mondo della scuola fossanese. La professoressa di musica Livia Burdese, in pensione dal 2024, ha sconvolto tutta la cittadinanza con la sua prematura scomparsa, causata da una malattia, all'età di 65 anni.

L'amata insegnante, prima attiva all'Istituto musicale Santorre di Santarosa a Savigliano, proseguì il suo percorso all'Istituto comprensivo Federico Sacco di Fossano, per poi approdare nella sezione distaccata di Genola per una ventina d'anni. Gli ultimi li trascorse ancora a Fossano, al Sacco-Boetto.

A dedicarle un affettuoso pensiero il sindaco di Genola Flavio Gastaldi, che sui social ha pubblicato anche una foto significativa in sua compagnia.

"Oggi Genola si è svegliata più povera. Ci ha lasciati la Prof.ssa Livia Burdese, per oltre vent'anni colonna portante della nostra scuola media e punto di riferimento per intere generazioni di studenti" – ha esordito Gastaldi.

"Porteremo nel cuore un ricordo indelebile, quello della sua ultima volta qui a Genola. Nonostante fosse già segnata e provata dalla sofferenza, non aveva voluto mancare all'intitolazione dell'Aula Studio al suo collega e amico Sergio Vizio – ha proseguito –. Era lì, con la caparbietà e lo spirito di abnegazione che l'hanno sempre contraddistinta, per onorare un altro pezzo di storia della nostra scuola scomparso troppo presto".

"Quella presenza, così voluta e così faticosa, è stata la sua ultima, grande lezione di vita e di amicizia per tutti noi. In questo momento di profondo dolore, mi stringo alla sua famiglia, portando il cordoglio e l'abbraccio di tutta la comunità di Genola. Livia entra di diritto in quella galleria di figure storiche che hanno dato l'anima per il nostro paese e che non dimenticheremo mai. Fai buon viaggio, Prof. Ci mancherai" – ha concluso.

Livia lascia il marito Romano Calvo, i figli Simone e Andrea, la sorella Anna Maria, il fratello Piergiorgio e i vari parenti.

Domani, martedì 21 aprile, si terrà la veglia, alle 19, nella chiesa di Santa Maria del Salice di Fossano. I funerali si terranno mercoledì 22 aprile, alle 14.30, sempre nella stessa parrocchiale, partendo dall'abitazione di viale Isonzo 12 alle 14.25. Dopo le esequie, la salma proseguirà al cimitero di Bra per la cremazione.