Ad Alba 235 partecipanti alla marcia Avis: la “Doi pass” conferma la sua importanza in Città

Sono stati 235 gli iscritti alla “Doi pass con cui dl’Avis”, la camminata non competitiva organizzata dall’Avis di Alba in collaborazione con il Gruppo Podisti Albesi. Un dato che restituisce un’edizione interlocutoria, segnata dalla coincidenza con un appuntamento di forte richiamo per la città, come l'assemblea della Banca d'Alba.

Il presidente Gianfranco Canavese mantiene una lettura equilibrata: “La partecipazione è stata un po' condizionata, ma la marcia resta un momento importante per far conoscere la nostra attività e continuare il lavoro di sensibilizzazione”.

Sul piano organizzativo, la giornata ha comunque visto la presenza di alcuni gruppi podistici strutturati e una partecipazione diffusa, confermando la continuità dell’iniziativa nel tempo. Dal punto di vista economico, la marcia rappresenta un contributo utile al sostegno delle attività associative, pur non essendo l’unico riferimento.

Nel bilancio trovano spazio anche i ringraziamenti, espressi in forma ampia: alle podistiche presenti, agli sponsor e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

Presente anche l’Amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore all'Ambiente Roberto Cavallo. Durante la manifestazione è emerso anche un dato positivo sul fronte ambientale: lungo il percorso sono stati rilevati pochi rifiuti, segno di attenzione da parte dei partecipanti.

La marcia si inserisce in un lavoro più ampio che prosegue nelle prossime settimane, in particolare nelle scuole. Nel mese di maggio l’Avis di Alba sarà impegnata con una serie di appuntamenti dedicati agli studenti delle classi quinte, quindi maggiorenni, delle scuole superiori cittadine. Le giornate già calendarizzate sono l’11 e il 13 maggio al liceo scientifico Cocito e il 18 maggio al liceo delle scienze umane Da Vinci.

“Abbiamo trovato molta disponibilità tra i ragazzi, in alcuni casi superiore alle previsioni”, evidenzia Canavese. Un segnale che conferma l’efficacia del lavoro di sensibilizzazione portato avanti dall’associazione negli ultimi anni.