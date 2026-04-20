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Attualità | 20 aprile 2026, 18:12

Interruzioni sulla Fossano–Cuneo a maggio: lavori di potenziamento e modifiche al servizio ferroviario

L’informazione comunicata nel gruppo “Utenti Ferrovia del Tenda”: bus sostitutivi e allungamenti dei tempi di percorrenza fino a giugno

Interruzioni sulla Fossano–Cuneo a maggio: lavori di potenziamento e modifiche al servizio ferroviario

Modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Fossano–Cuneo, a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale con innalzamento della massa assiale, nel mese di maggio.

In particolare, la linea Fossano–Cuneo sarà interrotta nelle seguenti giornate: dal 18 al 21 maggio 2026 e dal 25 al 28 maggio 2026

Durante questi periodi, i treni della relazione Fossano–Limone e Cuneo–Torino saranno limitati rispettivamente a Fossano e Cuneo. Il servizio ferroviario nelle tratte interessate sarà sostituito con autobus sostitutivi, predisposti per garantire la continuità dei collegamenti.

Non solo interruzioni: è previsto anche un periodo di rallentamenti. Dal 22 maggio  al 21 giugno, infatti, si registreranno allungamenti dei tempi di percorrenza tra Fossano e Cuneo a causa di lavori di stabilizzazione del binario. 

redazione

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