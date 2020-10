Mahle, c'è l'accordo tra aziende e sindacati: tutti i 266 lavoratori di La Loggia e Saluzzo passano alla IMR, salvi i due stabilimenti

Uno spiraglio di luce in mezzo a tante difficoltà. E' quello che proietta attorno a sé una vicenda come quella della Mahle, una delle (tante) vertenze che in questi ultimi anni stanno scandendo lo stato di salute del tessuto produttivo torinese e non solo.



Proprio Mahle, infatti, ha due stabilimenti che erano finiti nell'occhio del ciclone: quello di La Loggia e quello di Saluzzo. Ma da questa mattina ci sono parole di certezza sul loro futuro e su quello dei 266 dipendenti che operano al loro interno.



Presso la sede dell’Unione industriale di Torino si è raggiunta infatti l’intesa tra sindacati, rsu e le due direzioni di Mahle e IMR che subentra alla vecchia proprietà. L’accordo, arrivato dopo mesi di trattative, prevede il trasferimento di tutti i lavoratori della Mahle alla IMR e allo stesso tempo il mantenimento dei siti produttivi di La Loggia e Saluzzo. Un accordo che è stato sottoscritto dopo l’approvazione dell’ipotesi nel corso delle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori.



Per quanto riguarda la tempistica, nel corso del primo semestre del 2021 riprenderanno le attività produttive con il progressivo rientro dei lavoratori sino al completo assorbimento di tutti gli attuali addetti. L’intesa prevede inoltre l’applicazione a tutti i lavoratori del contratto nazionale Metalmeccanici industria (quello che sta scatenando scioperi e manifestazioni proprio in queste ore a causa del mancato rinnovo a livello italiano) e le tutele dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori prima del Jobs act.



“Si tratta di un accordo positivo, raggiunto dopo le lotte dei lavoratori e lunghe trattative - commentano Bruno Ieraci responsabile Mahle per la Fiom di Torino e Pierandrea Cavallero responsabile Mahle per la Fiom di Cuneo - che prevede un processo di reindustrializzazione finalizzato al mantenimento di tutti i posti di lavoro. Tale intesa dovrà essere naturalmente verificata sino alla completa realizzazione del piano industriale allegato all’accordo”.



LEGGI ANCHE: https://www.torinoggi.it/2020/10/09/leggi-notizia/argomenti/economia-4/articolo/rinnovo-del-contratto-nazionale-metalmeccanici-terzo-giorno-di-scioperi-anche-a-torino-e-provincia.html