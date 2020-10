SportABILI Alba lancia la sfida: Il cuore oltre l'ostacolo!

SportABILI Alba lancia l'appello a tutti i suoi sostenitori e amici a sostenere “a colpi di click” la realizzazione del sogno di un maneggio accessibile.

L'associazione è tra le partecipanti all'iniziativa sociale lanciata da Let's Donation in collaborazione con FCA Autonomy che premia, con un contributo di 5.000 euro, l'organizzazione che raccoglie più voti.

Con il premio messo in palio SportABILI Alba intende ampliare e realizzare la totale accessibilità del Maneggio di Roddi e promuovere l’attività di equitazione per bambini, giovani e adulti con disabilità, in un contesto inclusivo.

Possono votare tutti gli iscritti a Facebook, e votare è semplicissimo: basta seguire 3 passaggi.

A questo link: www.letsdonation.com/cause/ente/no-profit/50277:sportabili-alba-onlus-asd.

1.Clicca su SOSTIENI (pulsante arancione con la stellina)

2. fai ACCEDI CON FACEBOOK e una volta entrato nel sito tramite i tuoi dati di FB

3.METTI IL LIKE al post di Let's donation che appare nella pagina.

Ogni settimana si può rinnovare la possibilità di votare, quindi seguite la sfida! E se volete fare qualcosa in più passate parola ai vostri contatti, ogni click è importante perrealizzare l'equitazione per tutti!

L'iniziativa termina il 15 novembre, ma questi sono i giorni decisivi per raggiungere la cima della classifica e accumulare più voti possibili.

Per restare aggiornati sulla sfida seguite le pagine facebook o instagram di SportABILI Alba.