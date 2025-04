A Busca il nuovo incontro del prefetto Savastano con il Centro Operativo Misto

Si è tenuto oggi (martedì 8 aprile) nel salone del Comune di Busca, il nuovo incontro del Centro Operativo Misto di emergenza comunale che vede appunto nella cittadina la sede di un’area che copre anche la vicina Tarantasca e tutti gli enti comunali della val Maira.

Presenti per l’occasione i sindaci dei territori coinvolti, i rappresentanti dei vigili del fuoco, dei carabinieri, della Protezione Civile, di ARPA, della CRI e di Uncem Piemonte. Protagonisti dell’incontro il Prefetto Mariano Savastano e il sindaco Ezio Donadio.

“Il confronto si è incentrato sulla tematica del coordinamento della sicurezza quotidiana sul territorio – ha spiegato il primo cittadino -, come la gestione e l’interpretazione delle allerte e le problematiche di comunicazione. È stato positivo riscontrare il grande interesse dei sindaci, che hanno posto al prefetto molte domande concernenti proprio il livello operativo delle attività”.

“Questi incontri, mai realizzati in passato e che hanno già portato il Prefetto in altre sedi del COM, sono un ottimo modo per radunare tutti gli attori del territorio. E per dimostrare grande attenzione e sensibilità da parte delle istituzioni” ha concluso Donadio.