Accusata di violenza privata dall’ex marito, è stata assolta per insussistenza dei fatti

Si è concluso nei giorni scorso il processo che vedeva imputata D.L., donna di origini estone, e residente a Savigliano, la quale, secondo le accuse dell’ex marito, lo avrebbe minacciato per ottenere l’affidamento dei due bimbi, nati dal loro matrimonio terminato poi nel 2017, e, in un’altra circostanza, avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti della suocera.

“Non ti farò più vedere i bambini e se non otterrò quello che voglio - questa la minaccia che, a detta dell’uomo, la donna avrebbe gli avrebbe rivolto per ottenere l’affidamento dei figli - li farò sparire e ti farò arrestare”.

A fare da sfondo alla vicenda, sarebbe stata una discussione avvenuta la sera del 23 settembre 2018: uno dei due bambini si trovava ospite dalla nonna paterna e, all’ora di tornare a casa con la mamma il bimbo avrebbe manifestato la volontà di rimanere lì, aggiungendo che sarebbe andato dalla madre il giorno dopo. Al diniego del figlio, la donna, secondo la versione data dalla suocera, avrebbe reagito con un atteggiamento aggressivo caricandola di improperi.

All’udienza, svoltasi l’8 ottobre scorso, sono intervenuti i due teste citati dal p.m., un brigadiere e un appuntato dei Carabinieri intervenuti quella sera.

Entrambi hanno testimoniato che, una volta arrivati sul posto, erano presenti la donna, la suocera, il bimbo e il padre. Quest'ultimo, però, non era presente al momento del presunto litigio, ma è arrivato in seguito alla chiamata di sua madre. I Carabinieri hanno riferito di non aver assistito ad alcuno scontro.

“La donna - secondo la ricostruzione degli inquirenti - si trovava sull’uscio della porta e, una volta che abbiamo parlato con il papà e la nonna, le abbiamo comunicato la volontà del bambino. Lei ha risposto che avrebbe preso dei provvedimenti tramite il suo legale e se n’è andata”.

“Sono stata io a chiamare i Carabinieri, perché quando sono andata a prendere il bambino la nonna non voleva che io lo prendessi. La volontà di mio figlio è stata deviata dal papà. Anche gli assistenti sociali hanno confermato l’influenza che il mio ex marito esercitava sul bambino” queste le spontanee dichiarazioni rese dalla donna.

La richiesta del p.m. di assolvere l’imputata è stata accolta dal giudice Emanuela Dufour, con la pronuncia di una sentenza di assoluzione per insussistenza dei fatti.