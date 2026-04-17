Ultimi posti a Savigliano: il corso gratuito per diventare Database Administrator sta per chiudere le selezioni

Ancora pochi posti disponibili a Savigliano per accedere al corso gratuito per Tecnico Gestore di Base Dati (Database Administrator) promosso da AgenForm. Una figura oggi tra le più richieste dal mercato del lavoro, dalle aziende alle software house fino alla pubblica amministrazione. Un lavoro che, come spiega questo articolo, non potrà essere sostituito dall’intelligenza artificiale.

Le candidature sono già aperte e stanno arrivando numerose: chi si muove adesso ha ancora la possibilità di entrare, ma la selezione è già in corso e le classi si stanno riempiendo rapidamente.

Uno dei dubbi più frequenti riguarda il colloquio di selezione. Non si tratta di un esame tecnico né di una prova da “superare”: è un momento di confronto per capire motivazione, attitudine logica e interesse verso il settore. Non è richiesta esperienza informatica: il corso è progettato anche per chi parte completamente da zero.

L’avvio è previsto dopo l’approvazione ufficiale della Regione Piemonte, attesa entro fine aprile. Ma aspettare quella comunicazione può voler dire arrivare troppo tardi: quando le classi saranno complete, non sarà più possibile entrare.

Per questo candidarsi ora è la scelta più efficace: permette di prenotare il proprio posto nel processo di selezione senza alcun vincolo. Il corso, infatti, è completamente gratuito perché finanziato dal Programma GOL della Regione Piemonte.

Per candidarsi basta compilare il form sul sito. Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente AgenForm CEMI Savigliano, scrivendo a cemi@agenform.it oppure chiamando lo 0172 716757.