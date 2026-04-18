Tragedia a Ventimiglia: 45enne originario di Savigliano perde la vita in un incidente in moto

È Daniele Barra, 45enne originario di Savigliano ma residente da oltre vent’anni a Olivetta San Michele (Imperia) e impiegato a Monaco, la vittima dell’incidente mortale verificatosi nel pomeriggio di ieri, venerdì 17 aprile, poco dopo le 18, in corso Montecarlo a Ventimiglia, sulla strada che conduce al confine di Stato.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, che ha coinvolto l’uomo a bordo della sua moto di grossa cilindrata, scontratosi con un’auto.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza e le forze dell’ordine.

Le condizioni del ferito sono subito apparse piuttosto gravi e, per questo, è stato chiesto l’intervento dell’elicottero Grifo.

I medici hanno tentato di rianimare il 45enne che, però, è morto poco dopo il sinistro.

L’incidente è stato rilevato dalla Polizia Stradale, che ora dovrà capire le responsabilità dell’accaduto.

La strada è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia e chi doveva rientrare a Ventimiglia è stato costretto a prendere l’autostrada.

Barra lascia la moglie e una figlia.