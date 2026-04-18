Alpiclima al fianco di architetti, ingegneri e geometri con soluzioni su misura

In un contesto professionale sempre più complesso, poter contare su un interlocutore affidabile e preparato fa davvero la differenza. È da questa esigenza concreta che nasce il valore di Alpiclima per studi tecnici, architetti, ingegneri, geometri e professionisti della progettazione che lavorano ogni giorno su interventi dove precisione, tempi rapidi e qualità non possono essere lasciati al caso.

In una provincia dinamica e in continua evoluzione come quella di Cuneo, con tante seconde case di Liguri e Astigiani, il settore dell'edilizia e dell'impiantistica richiede risposte sempre più puntuali, tecnologie efficaci e una capacità organizzativa che sappia tenere insieme progettazione, fornitura e assistenza. Per i professionisti, coordinare più aziende, confrontarsi con fornitori diversi e rispettare le cadenze di cantiere può trasformarsi facilmente in un lavoro complesso, con il rischio di rallentamenti, disallineamenti tecnici e perdita di tempo prezioso.

Proprio per questo Alpiclima viene scelta sempre più spesso come partner unico per lo sviluppo di impianti di climatizzazione, ventilazione e benessere abitativo. A fare la differenza è la capacità di affiancare il professionista in modo concreto, semplificando l'intero processo operativo e offrendo un supporto tecnico qualificato in ogni fase del progetto. In questo modo studi tecnici e progettisti possono concentrarsi maggiormente sulla qualità del proprio lavoro, sulla relazione con il cliente e sulla gestione complessiva dell'intervento, con la certezza di avere accanto un riferimento competente e organizzato.

Uno dei principali punti di forza dell'azienda è la possibilità di mettere a disposizione, attraverso un solo referente, una selezione di marchi riconosciuti e apprezzati nel settore. Alpiclima propone infatti Fröling per la biomassa, UTEK per la ventilazione meccanica controllata e le pompe di calore, Toshiba per la climatizzazione di alta gamma, BWT per il trattamento dell'acqua, Grundfos per i sistemi di pompaggio, Piscine Castiglione per progetti wellness e spa, oltre a Carrier e Riello per le soluzioni dedicate alla climatizzazione professionale e alle pompe di calore.

Una rete di partner che permette di costruire proposte su misura, calibrare sulle reali esigenze del progetto e adatte a contesti molto diversi tra loro. Dalle abitazioni private agli edifici pubblici, fino alle strutture ricettive di alto profilo, Alpiclima è in grado di individuare soluzioni efficaci, coordinate e affidabili, con particolare attenzione alle prestazioni, all'efficienza e alla continuità del servizio.

Molto apprezzato dai professionisti è anche il supporto che l'azienda garantisce già nelle fasi iniziali della progettazione. Relazioni termotecniche, schede tecniche dettagliate, dimensionamenti e assistenza legati a certificazioni e bonus fiscali seguiti da un team vengono preparati e costantemente aggiornati. Un lavoro spesso decisivo, perché consente di ridurre i tempi di approvazione, limitare il margine di errore e presentare al cliente finale una proposta completa, ben strutturata e priva di imprevisti.

In uno scenario in cui la sostenibilità è diventata un criterio sempre più centrale nelle scelte progettuali, architetti e ingegneri sono chiamati ad individuare soluzioni che sanno coniugare comfort, risparmio energetico e attenzione ambientale. Alpiclima si inserisce in questo percorso con un'offerta che guarda all'innovazione e alla qualità, proponendo sistemi pensati per abbassare i consumi, ottimizzando le prestazioni degli impianti e migliorare la qualità dell'aria indoor.

È proprio questa visione integrata, unita alla competenza tecnica e alla capacità di fare da raccordo tra esigenze progettuali e soluzioni impiantistiche, a rendere Alpiclima un punto di riferimento concreto per chi lavora ogni giorno nel mondo della progettazione e dell'edilizia. Un partner capace non solo di fornire prodotti e impianti, ma di semplificare davvero il lavoro dei professionisti, contribuendo a rendere ogni progetto più lineare, più efficiente e più sicuro.

Per maggiori informazioni:

Alpiclima srl si trova in

viale Rimembranza 8/3 - 12084 Mondovì (CN)

via Cuneo 18 - 12045 Fossano (CN)

Telefono 0174-551486

Sito internet: www.alpiclima.it