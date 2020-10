Un caso positivo al Covid-19 anche tra gli studenti dell’Einaudi di Alba

Anche all’Istituto Superiore "Einaudi" di Alba un caso di positività al Covid-19 tra gli allievi di una classe quarta.

A dare la comunicazione ai genitori degli alunni è stata la scuola stessa che ha messo in atto la procedura prevista dai protocolli di sicurezza ed è in costante contatto con il dipartimento di prevenzione dell’Asl Cn2.

Gli studenti della classe, quindici in tutto, rimarranno a casa in isolamento domiciliare fino al completamento dell’iter diagnostico, insieme a cinque insegnanti. Verranno inoltre contattati dall’asl per effettuare il tampone. "Ci tengo a precisare che la persona contagiata era già a casa da oltre dieci giorni - precisa la dirigente scolastica Valeria Cout - La classe ora è in isolamento domiciliare attivo, nel frattempo attiveremo la didattica a distanza".

Altre due studentesse risulterebbero positive al Covid-19 anche in una classe della sede del seminario albese dell'Istituto Cillario. "Siamo in attesa della conferma da parte dell'Asl - spiega la preside Paola Boggetto -. ma le allieve ci hanno già comunicato la positività del tampone. Aspettiamo il riscontro dell'Asl anche per capire bene come attivare le procedure previste".

Solo ieri era stato riscontrato un contagio tra gli insegnanti della Scuola Enologica di Alba (clicca qui) che si era aggiunto ai casi precedenti al Liceo "Da Vinci", lo Scientifico "Cocito" e l’Artistico "Gallizio". forse anche due allieve positive al cillario.