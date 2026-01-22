 / Sanità

Sanità | 22 gennaio 2026, 12:49

Boves: cessa l'attività il dottor Alessandro Baessato

La comunicazione dell'Asl Cn 1

Il Dr. Alessandro Baessato, Medico presso la Medicina di Gruppo di Boves, cesserà la propria attività di Medico di Medicina Generale il prossimo 31 gennaio.

Gli assistiti in carico al Medico saranno assegnati d’ufficio al Dr. Filippo Ballario fino  all’inserimento di nuovo Medico di Medicina Generale.

Il Dr. Ballario presterà la propria attività presso l’ambulatorio di via Castel Di Godeno, 6 a Boves su appuntamento (tel ambulatorio 0171/267511 e mail dott.ballariofilippo@gmail.com) nei seguenti orari: lunedì 15-19; martedì 9-12; mercoledì 19-20; giovedì 9-12 e venerdì 15-19.

cs

