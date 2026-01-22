L'ospedale di Mondovì ha raggiunto il livello “Platinum” per il trattamento dell’ictus ischemico

L’ospedale di Mondovì ha raggiunto un livello di eccellenza nel trattamento dell’ictus ischemico, classificandosi Platinum nell’ambito del programma ESO Angels Awards

Il Premio è un riconoscimento internazionale assegnato dall'European Stroke Organisation (ESO), che celebra le performances degli ospedali nella gestione dei pazienti colpiti da ictus, premiando la tempestività e la qualità delle cure, con livelli Gold, Platinum e Diamond in base a criteri rigorosi, per migliorare continuamente l'assistenza per questa patologia tempo-dipendente.

“Dietro ai numeri che ci hanno permesso di raggiungere questo premio - spiega Maria Federica Grasso, direttore della struttura complessa Neurologia - c’è un costante lavoro di preparazione clinica degli operatori, organizzazione dei percorsi e collaborazione tra strutture dell’ospedale, finalizzato in primis a fornire la miglior cura possibile ai nostri pazienti colpiti da una patologia cosi invalidante. Ringrazio tutto il personale della Neurologia, la Medicina d’urgenza, la Rianimazione, la Cardiologia e la Radiologia.”

La patologia vascolare ischemica cerebrale acuta (stroke o ictus ischemico) rappresenta la terza causa di mortalità e la prima di disabilità nel mondo ed è dovuta ad una temporanea o permanete mancanza di flusso sanguigno dettata dalla occlusione di un vaso arterioso cerebrale. Agire tempestivamente, entro le 4 ore e mezza dall’esordio clinico, può determinare una riperfusione del tessuto colpito con una completa remissione dei sintomi

Ogni minuto perso in questa lotta contro il tempo può determinare un aumento di mortalità o disabilità del paziente.