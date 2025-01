Bitumificio di Bene Vagienna, l'Amministrazione Comunale puntualizza: “Nessuna area industriale in quella zona”

Quello del bitumificio di Bene Vagienna, ormai, è diventato un caso che fa discutere. Continua il botta e risposta tra favorevoli e contrari. Dopo l'incontro nelle settimane scorse organizzato dal comitato “Per il Bene Comune” a cui avevano preso parte anche alcuni esponenti di minoranza e maggioranza del Consiglio comunale insieme al sindaco, proprio l'Amministrazione comunale torna a far chiarezza.



“Si precisa innanzitutto – spiega una lunga nota - che allo stato attuale il Comune di Bene Vagienna non ha rilasciato nessuna autorizzazione per costruire l’impianto di asfalti in questione. L’unico organo competente e autorizzato ad esprimersi sulla verifica dell’impatto ambientale, salute e sicurezza del progetto è la Provincia di Cuneo che in conferenza dei servizi insieme agli uffici dell'ASL, Arpa ed Enti interessati fornirà l’autorizzazione per impianti di questo tipo. Se qualcuno disponesse di relazioni redatte da autorevoli professionisti esperti ambientali, l'amministrazione sarebbe ben lieta di sottoporle alla conferenza dei servizi. L'amministrazione comunale in questa partita è sicuramente attenta alle preoccupazioni di tutti. Da un lato non si possono ignorare le ragioni dei cittadini, e dall'altro lato quelle del mondo industriale e i posti di lavoro”.



Una posizione quella scelta per il bitumificio, nella frazione Buretto “alta”, che poco dista dal casello autostradale, quindi strategica per la viabilità.



“Il casello autostradale è sicuramente una miniera d'oro – continua la nota dall'Amministrazione comunale - sia a livello industriale sia a livello turistico e faremo di tutto perché questo venga tenuto aperto e non venga spostato da nessun'altra parte. Da quello che risulta la società Itinera ha una commessa per rifare 80 viadotti da Vado Ligure a Carmagnola nei prossimi 10 anni . Geograficamente Bene Vagienna è al centro di questo progetto. Per quanto riguarda l'impatto dei veicoli è stato stimato da 15 a 50 al giorno nel tratto tra l'uscita dal casello all’impianto, nei 6 mesi all’anno in cui l’impianto sarà aperto (solo nei mesi estivi), considerando che nei mesi freddi non si asfaltano le strade. C'è da considerare che i varchi in ingresso a Bene Vagienna calcolano un passaggio quotidiano da 12.000 ai 15.000 veicoli, 50 mezzi in più sono sicuramente importanti, ma avrebbero un impatto relativo sulla viabilità, e nel tratto casello-impianto”.



E' ricorrente la domanda: “A quale pro e beneficio per Bene Vagienna?”. L'Amministrazione risponde, nella nota: “Tutta questa situazione di incertezza sta sicuramente incidendo in modo negativo sulla nostra città. Gli industriali sono molto preoccupati sulla tenuta del casello e la ditta che ha fatto l'offerta per l'acquisto dell'hotel è in una fase di incertezza, perché qualora ci fosse il dubbio sulla chiusura del casello tutto il progetto andrebbe a monte”.



Passando infine ad alcuni dettagli tecnici sull'area produttiva nell'attuale piano regolatore viene precisato che era già presente: “Successivamente – si legge - l’area per attività industriale è stata ampliata con variante n. 1/1995 al piano regolatore esecutiva dal 1996 e infine con variante al piano n. 2/2001 esecutiva dal 2003: pertanto il perimetro e la superficie attuale dell’area in oggetto sono rimasti gli stessi fin dall’anno 2003. L’ultima variante parziale al piano regolatore, la n. 17, non ha comportato alcun incremento della capacità edificatoria per il settore produttivo dell’area e dunque alcun impiego di nuovo suolo agricolo.



Tutto questo è stato avallato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica con un decreto legge Pubblicato il 5 agosto 2024 sulla gazzetta ufficiale e entrato in vigore il 21 dicembre 2024.

In ogni caso, - conclude la nota - qualora la ditta Itinera fosse autorizzata dalla conferenza dei servizi a fare questo impianto, verranno chiesti controlli severi e stringenti in modo regolare a scadenza bimestrale, oltre ad opere compensative per ogni frazione, e la piantumatura di alberi per compensare l’ambiente, come previsto dalle direttive”.