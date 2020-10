Dalla Banca di Caraglio un plafond da 5milioni di euro a favore di aziende e famiglie colpite dall’alluvione

Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Caraglio ha deliberato lo stanziamento di un plafond straordinario di 5 milioni di euro a favore di imprese e famiglie colpite dagli eventi alluvionali dello scorso 2 e 3 ottobre. L’aiuto è concesso sotto forma di finanziamenti a tasso zero per i primi 12 mesi, dell’importo massimo di 50.000 euro e della durata massima di 5 anni, più uno di preammortamento. Dopo i primi 12 mesi il tasso applicato sarà l’Euribor + 1. Per maggiori informazioni contattare telefonicamente le filiali dell’istituto di credito per un appuntamento.