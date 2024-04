"Rotte di carta": mostra filatelica e tanti eventi a tema al Monastero della Stella di Saluzzo

Da sabato 4 maggio a mercoledì 8 maggio presso il Monastero della Stella di Saluzzo sarà possibile visitare la mostra filatelica dal titolo "Rotte di carte” organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo con il Circolo Filatelico Numismatico G. Bodoni,in collaborazione con la Città di Saluzzo.

Il filo conduttore della mostra, ma anche di tutti gli eventi che animeranno il Monastero in intensi quattro giorni, sarà il viaggio vissuto come momento di condivisione di esperienze, di visioni e di racconti.

Condivisione è anche la parola chiave che pone l’iniziativa nel calendario di Start Saluzzo 2024. La mostra dell’artigianato e dell’antiquariato saluzzese come dell’arte contemporanea, in programma sino al 16 giugno si sviluppa infatti quest’anno sul concetto di partage - sottolineano gli organizzatori - "Raccontare le proprie esperienze tramite lettere e cartoline rientra appieno nello spirito che ne anima l’ideazione".

La mostra esporrà cinque diverse collezioni che i filatelici saluzzesi hanno individuato, con il supporto del CIFT (Centro italiano di filatelia tematica) e che ben raccontano come uno spostamento possa rispondere a diversi bisogni: la necessità di lavoro, il semplice divertimento, la risposta ad un richiamo di ricerca e spiritualità.

Sul solco tracciato da queste esposizioni verranno proposti appuntamenti per grandi e piccini che avvicineranno tutti ad un mondo poco conosciuto ma curioso e affascinante che, viste le moderne tecnologie, ha sempre più bisogno di essere mantenuto e tutelato.

"Il circolo G. Bodoni è una realtà solida e longeva sul territorio saluzzese, che porta avanti con passione e dedizione l’attività collezionistica.

“Rotte di carta” è organizzata come una serie di eventi il cui cuore è l’esposizione filatelica.Questo è un modo originale e nuovo per avvicinare tutti ad un mondo spesso percepito come lontano o di nicchia".

Di seguito gli appuntamenti suddivisi per target di riferimento.

La mostra, a seguito dell’inaugurazione, sarà visitabile liberamente dal domenica 5 maggio a mercoledì 8 maggio dalle 14.30 alle 19 (Monastero della Stella, piazzetta Trinità -Saluzzo).

Adulti:

Inaugurazione mostra sabato 4 maggio alle ore 19 con l'evento tematico: "La stella prende il largo". Tra collezioni e racconti il Monastero si trasformerà in una nave pronta adaccogliere il pubblico tra sale musica, angolo bar e pontile delle escursioni. Al taglio del nastro seguirà un momento conviviale tra musica dal vivo, cocktail e cucine dal mondo.

Lunedì 6 maggio alle 21 "Viaggi dell'anima" evento incontro in cui alcuni ospiti racconteranno esperienze che li hanno toccati nel profondo cambiando il loro modo diessere e/o di vedere le cose. Daranno il loro contributo Elena Mancardo, fondatrice de I SOGNI DEI BAMBINI Onlus, Carlotta Platano insegnante yoga presso il centro Centro Radha Krishna di Verzuolo, Serena Covella professoressa in lettere specializzata in autobiografica e Paolo Calvino scrittore e camminatore di lunghe distanze.

Martedì 7 maggio alle 21 la Compagnia teatrale Primoatto porterà in scena uno spettacolodal titolo IL VIAGGIO DELL’EROE in cui saranno interpretati alcuni passi delle più famose opere letterarie a tema viaggio e durante la teatralizzazione sarà compiuta opera di livepainting.

Ragazzi

Lunedì 6 maggio (primo turno ore 14.30, secondo turno ore 16) laboratorio per ragazzi tra 8 e 10 anni dal titolo VIAGGIO IN CARTOLINA. L’illustratrice Valeria Cardetti accompagnerà i ragazzi nella conoscenza di uno strumento di comunicazione quasi dimenticato.

Martedì 7 maggio (primo turno ore 14,30, secondo turno ore 16) laboratorio per ragazzi 11/12 anni dal titolo LE PAROLE CHE VIAGGIANO. La professoressa in plurilinguismo Caterina Ramonda racconterà di come alcune parole del nostro quotidiano siano arrivate a noi percorrendo un lungo viaggio.

Mercoledì 8 maggio, ore 15.30 spettacolo teatrale per ragazzi 5/7 anni dal titolo MONDO ROTONDO messo in scena dalla Compagnia Kabuki di Bagnolo. Una regina di un mondo quadrato incontrerà un viaggiatore di un mondo rotondo, riusciranno ad essere amici?

Per tutti gli appuntamenti le prenotazioni sono effettuabili sul sito del Monastero della Stella, gli eventi sono ad ingresso libero sino ad esaurimento posti.