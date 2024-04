Alba e Arlon hanno festeggiato 20 anni di gemellaggio

Oggi, sabato 27 aprile, nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale di Alba, sono stati celebrati i vent’anni di gemellaggio tra Alba e Arlon (Belgio).

L’amicizia tra la capitale delle Langhe e la città ubicata nella Lorraine belga è stata ufficializzata attraverso una delibera approvata dal Consiglio comunale di Alba il 1° marzo 2004.

Per il 20esimo anniversario dal 26 al 28 aprile è in città una delegazione capeggiata dall’attuale sindaco di Arlon Vincent Magnus, accompagnato dalla moglie, insieme all’ex sindaco Raymond Biren con la moglie, accanto all'assessore ai Gemellaggi Didier Laforge.

La delegazione belga è stata accolta in sala Consiglio dall’attuale sindaco di Alba accanto al vice sindaco e assessore ai Gemellaggi, insieme ai due sindaci alla guida della città dal 1999 al 2019 e al presidente del Comitato di Gemellaggio Alba – Arlon Pasquale Grasso.

Durante la cerimonia è stata ripercorsa la storia della nascita dell’amicizia tra le due città siglata ufficialmente dopo una serie di relazioni amichevoli iniziati nel febbraio 2000, grazie all’interessamento dell'Ambasciata del Belgio a Roma. Nell'ottobre 2001 una delegazione ufficiale della città di Alba è stata ospite dell'Amministrazione della città belga in occasione della cerimonia di gemellaggio tra Arlon e Market Drayton. Mentre la delegazione belga è stata invitata ad Alba in occasione della Fiera del Tartufo del 2002 e di Vinum 2003.

Oltre ai rapporti tra gli amministratori, in quegli anni sono nate relazioni anche tra alcune società sportive di Alba e Arlon. Per curare la programmazione e la realizzazione delle manifestazioni tra le due città, il 25 gennaio 2003 è nato il Comitato di Gemellaggio Alba-Arlon, nominato con provvedimento del Sindaco.

Inoltre, ad Arlon è presente una sede dell’azienda Ferrero S.p.A. nata negli anni ’60.

Nel corso dell’amicizia tra le due città sono state organizzate diverse iniziative sportive, sociali e scambi culturali soprattutto tra i giovani, come quello tra gli allievi del Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca" di Alba e la Corale “La Sonatine” di Arlon.

Alla cerimonia in sala Consiglio presenti anche 8 persone della Confraternita Maitrank, il vino bianco stagionale aromatizzato ottenuto dalla macerazione di fiori di caglio odoroso (Galium odoratum) e celebrato ogni anno con una festa che quest’anno si terrà ad Arlon sabato 25 e domenica 26 maggio.

In occasione dei festeggiamenti per l’anniversario di gemellaggio, oggi pomeriggio alle ore 15.00, si è potuto assaggiare la famosa bevanda eccellenza regionale della Vallonia, nella sala convegni del Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” in piazza Medford, durante un incontro-degustazione per scoprire le proprietà del famoso aperitivo Maitrank.

Prima, nella sala della Resistenza del Palazzo comunale, la cerimonia si è chiusa con un aperitivo a base del famoso vino bianco, mentre in piazza Risorgimento, in mattinata, si sono esibiti gli sbandieratori e musici del Borgo Santa Rosalia.