Cuneo, “2020, ACClimaTTiAMO”: prosegue la rassegna di webinar di sensibilizzazione ai cambiamenti climatici

Giovedì 22 ottobre 2020, alle ore 17, prosegue la rassegna “2020, aCClimaTTiAMO: webinar di sensibilizzazione ai cambiamenti climatici” in un incontro online dal titolo “Dai tropici alle cime delle Marittime: biodiversità a rischio”. L’iniziativa è promossa e organizzata dal Parco fluviale Gesso e Stura, in collaborazione con l’Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime e la Società Meteorologica Italiana, nell’ambito del progetto Interreg Alcotra 'CClimaTT – Cambiamenti Climatici nel Territorio Transfrontaliero', cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

In questo secondo appuntamento, Riccardo Santolini (docente di ecologia all'Università degli Studi di Urbino) e Massimiliano Pasqui (ricercatore CNR-IBiMet, Istituto di Biometeorologia di Firenze) tratteranno il tema dei cambiamenti climatici ponendoci di fronte alle minacce che questi - insieme a inquinamento, distruzione di habitat e caccia illegale - rappresentano per la biodiversità e la produttività degli ecosistemi da cui dipendiamo, inclusa quella dei sistemi agricoli, fonte del nostro cibo. Un approfondimento che porterà a meglio comprendere come 'dal termometro al piatto, il passo è più breve di quanto pensiamo!'. A moderare l'incontro sarà Daniele Cat Berro (Società Meteorologica Italiana / Redazione Nimbus).

La partecipazione al webinar è gratuita: basterà collegarsi al canale YouTube (link: https://www.youtube.com/watch?v=WBAadTDbtSY) o alla pagina Facebook del Parco Fluviale Gesso e Stura (https://www.facebook.com/parcofluvialegessostura).

La rassegna “aCClimaTTiAMO” proseguirà nel mese di novembre con un webinar sul tema delle trasformazioni dei ghiacciai (giovedì 5 novembre) e con una tavola rotonda online (giovedì 26 novembre) a cui prenderanno parte i ricercatori coinvolti negli studi del progetto CClimaTT, per restituire i risultati delle ricerche effettuate nel territorio transfrontaliero dal 2017 ad oggi.

Per informazioni: tel. 0171.444501, eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it, info@climatt.eu, www.climatt.eu.