Revello si tinge di lilla contro i disturbi alimentari

“Se tu vali per te stesso, vali per gli altri. Se tu sei importante per te stesso, sarai importante per gli altri.”

Con questa frase di Gandhi in occasione del 15 marzo ‘Giornata internazionale contro i disturbi del comportamento alimentare’ Revello si colora di viola per accendere i riflettori su un tema importante e delicato che riguarda tante persone e famiglie.

Grazie alla collaborazione con l’associazione Af-fidati di Cuneo il paese della bassa valle Po partecipa alla giornata di sensibilizzazione con alcuni segni visibili di vicinanza e consapevolezza.

Le vetrine dei negozi, grazie alla sensibilità dei commercianti revellesi, sono addobbate di lilla, dello stesso colore è l’illuminazione del Campanile delle ore, simbolo del paese, e anche la rotatoria stradale all’ingresso di Revello è stata allestita con fiocchi lilla, simbolo della lotta ai disturbi alimentari.

(Il campanile delle ore illuminato di lilla)

Dal 2023 è stata colorata di lilla la panchina lungo il viale della Rimembranza, vicino ai campi sportivi, in ricordo di Beatrice Beltrando giovane revellese deceduta a soli 32 anni nel 2021 per problemi derivanti da disturbi del comportamento alimentare che, da sportiva quale era, amava allenarsi correndo proprio sotto il viale dove oggi c’è la seduta diventata luogo simbolico di ascolto e riflessione.

(La panchina lilla di Revello)

“Sono piccolo gesti – dicono dall’amministrazione comunale - per ricordare quanto sia importante parlare di questi disturbi, sostenere chi ne soffre e promuovere una cultura di attenzione e cura. Parlarne è il primo passo per aiutare”.