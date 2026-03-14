La Regione Piemonte ridà lustro al Castello di Bene Vagienna: concessi Fondi di Coesione per riqualificare la Fossa della tenuta

Bene Vagienna ha ricevuto ieri, con profonda gioia ed emozione da parte del sindaco Claudio Ambrogio, la notizia dei fondi di coesione destinati al Comune da parte della Regione Piemonte, che permetteranno la riqualificazione della Fossa dello storico Castello dei Conti Costa, patrimonio risalente al XV secolo.

Se non è storia anche questa, poco ci manca. Il progetto ambizioso renderà infatti più utilizzabile un'area molto bella e storica della città, restituendola alla comunità.

Il momento è stato impreziosito anche dalla presenza dei vertici regionali e provinciali presenti per la foto di rito e per definire i dettagli: dal presidente della Regione Alberto Cirio, all’omologo provinciale Luca Robaldo, sino al vice presidente del Consiglio Regionale Franco Graglia e all’assessore regionale allo sviluppo della Montagna, della paesaggistica e delle Aree protette Marco Gallo.

Il sindaco benese Claudio Ambrogio: "Siamo contenti di essere stati premiati su un progetto importante per la nostra città", ha dichiarato. "Ora speriamo di poter prendere altri contributi per la messa in sicurezza del castello, oltre a voler intervenire sui tetti delle scuole dell'Isola. La nostra amministrazione si è contraddistinta per aver saputo attrarre tanti contributi per molte opere importanti che la nostra città si aspettava da tempo".

La Fossa del Castello è un'area storica e suggestiva che rappresenta un importante patrimonio culturale e architettonico per la città di Bene Vagienna. La sua riqualificazione sarà un importante passo avanti per la valorizzazione del centro storico e per la promozione del turismo.

"Questo progetto è un esempio di come la collaborazione tra istituzioni e comunità possa portare a risultati concreti e di grande valore" - ha aggiunto il sindaco Ambrogio - "Siamo grati alla Regione per aver riconosciuto l'importanza di questo progetto e per averci fornito i fondi necessari per realizzarlo".

La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dalla comunità di Bene Vagienna, che vede in questo progetto un importante opportunità per il futuro della città. "Siamo fiduciosi che questo progetto sarà un successo e che contribuirà a rendere Bene Vagienna una città ancora più bella e attraente": ha dichiarato un cittadino.

L'amministrazione comunale è già al lavoro per realizzare il progetto e si impegna a tenere informati i cittadini sugli sviluppi. È un momento importante per Bene Vagienna e la cittadinanza freme per vedere realizzati di i risultati di questo importante investimento.

