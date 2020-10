MondoVivo annulla la castagnata e le iniziative previste per domenica

Il comitato MondoVivo, con rammarico, comunica l'annullamento degli eventi previsti per domenica 18 ottobre.

Il gruppo, formato da cittadini monregalesi, sta portando avanti una raccolta firme per sensibilizzare sulle conseguenze della costruzione del polo logistico intermodale di appoggio per il porto di Vado Ligure nell’area della ex Cobra.

"Attenendoci alle disposizioni del nuovo DPCM siamo costretti ad annullare la castagnata e le altre iniziative che avevamo in programma" - spiegano da MondoVivo - "Sarebbe stata un’occasione di incontrarci, discutere e continuare il lavoro di questi mesi dedito alla raccolta delle firme che hanno superato quota 1200 firme. Continueremo a raccoglierle. Contiamo di consegnarle personalmente al Sindaco nella prima decade di novembre, con l’obiettivo di ottenere dalla politica un ripensamento sul sostegno al progetto che snaturerebbe l’ambiente, il paesaggio e il futuro di Mondovì. Rispettiamo il lavoro e quanto è stato fatto nel tempo dagli imprenditori monregalesi, sentiamo la priorità di spingere tutti, anche chi sostiene il progetto in questione, a una riflessione. Vogliamo far riflettere sul futuro e sull’impatto ambientale che una nuova cementificazione sicuramente porterà. Noi non molliamo".