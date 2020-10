Confcommercio Cuneo stanzia oltre 20.000 euro per le 15 aziende associate rimaste più colpite dall’alluvione

“Non bastavano gli effetti devastanti e ancora incerti del Coronavirus, ci voleva anche un’altra alluvione per mettere in croce il nostro settore – commenta il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo, Luca Chiapella - . Ma noi non siamo certo gente che si arrende facilmente, anche se la situazione si fa ogni giorno più difficile. Passato lo sconcerto, prima di agire di istinto abbiamo preferito attivare tutti i nostri canali interni e fare un attento monitoraggio della situazione generale, al fine di cominciare a intervenire secondo le nostre possibilità prima di tutto con chi rischiava di essere definitivamente spazzato via dal mercato, oltreché dall’alluvione. L’intervento economico che è stato appena deliberato dal Consiglio di amministrazione dell’Is.Com Srl si profila come una prima risposta ai nostri associati, ma parallelamente abbiamo già avviato un iter di più ampio respiro che mira a coinvolgere alcuni organismi del mondo di Confcommercio a livello nazionale. Stiamo lavorando per avere presto buone notizie per chi è in forte e oggettiva difficoltà. Oggi più che mai ci rendiamo conto che #CONFCOMMERCIOCÈ non è solo un hashtag, ma un’azione tangibile e costante, una presenza attiva e solidale nei confronti di tutti gli associati”.