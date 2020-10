Manta: incontro online su "Covid 19: lo stile di vita come prevenzione”

Nella serata di martedì 27 Ottobre 2020, con inizio previsto dalle ore 20,45 si terrà una conferenza organizzata dall'associazione AIPPN Italia (Associazione italiana per la Prevenzione Primaria), con il patrocinio del Comune di Manta.

L'incontro verterà sul tema “Covid 19: lo stile di vita come prevenzione”, al fine di comprendere al meglio come poter rendere il terreno più adatto alla nostra salute e come prepararsi ad affrontare i virus nella stagione invernale. Principale relatore della serata sarà il naturopata Giovanni Grisotti, consulente del sano stile di vita dell'associazione AIPPN, con il quale sarà possibile analizzare le migliori scelte di vita da adottare in vista di uno stato di salute migliore, quali sono i cibi da evitare e quali invece quelli da assumere per avere più energia a beneficio delle funzioni vitali del nostro corpo.

L'ultima parte della conferenza sarà dedicata a una vera e propria scoperta dei “segreti di salute”, un “viaggio” nell'antica medicina naturale italiana.

Si ricorda che, causa emergenza covid e secondo le disposizioni contenute nell'ultimo DPCM, la conferenza sarà visibile soltanto su YouTube al link fornito dagli organizzatori previa prenotazione, chiamando al numero 331 1326326. La partecipazione è libera.