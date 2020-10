A Carrù 46 casi di positività al Covid-19, stabile la situazione nella RSA "Don Luigi Garneri"

Nel comune di Carrù, alla data odierna, si contano 46 casi di positività al Covid-19.

Di queste persone, una sola si trova domiciliata presso una struttura per anziani al di fuori dal territorio comunale, sette stanno affrontando il decorso presso la propria residenza o domicilio mentre tre sono state trasferite in ospedale. Risultano inoltre nove persone negative in isolamento fiduciario presso le proprie abitazioni.

Il numero dei positivi a Carrù tiene conto degli ospiti della RSA Don Luigi Garneri dove, la scorsa settimana, è stato individuato un focolaio.

A tal proposito il sindaco, Nicola Schellino commenta: “Preciso che la situazione presso la residenza per anziani è costantemente monitorata e che gli ospiti risultati positivi non presentano sintomi di rilievo. Raccomando ancora la massima accortezza ed attenzione a tutta la cittadinanza nel rispettare le prescrizioni di igiene e sanità stabilite dallo Stato e dalla Regione Piemonte”.