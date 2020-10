Cuneo: ripreso l'iter dei lavori di consolidamento del "viadotto Sarti"

La questione dello “stato di salute” del viadotto arriva dal 2011, quando a meno di quattro anni dall’inaugurazione dell’Est Ovest l’ANAS ha accertato l’erosione della riva sul fiume Stura chiedendo all’amministrazione comunale di attivarsi per rilasciare al più presto il permesso di intervenire con il consolidamento delle fondamenta del viadotto; il permesso – per un cantiere di sei mesi da 1.440mila euro - è stato rilasciato soltanto nel 2013, ma i lavori non sono mai davvero iniziati. I consiglieri hanno quindi chiesto aggiornamenti.