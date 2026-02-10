 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 10 febbraio 2026, 14:46

Paola Ravazzi, grazie al suo calendario, dona 1.455 euro al settore giovanile dell’Olimpic Saluzzo

La cifra sarà utilizzata in iniziative di inserimento dei più piccoli nel gioco del pallone

La consegna dell'assegno a Cristian Casalloni da prte di Paola Rvazzi autrice del calendario 2026

La consegna dell'assegno a Cristian Casalloni da prte di Paola Rvazzi autrice del calendario 2026

Un assegno  di 1.455 euro al settore giovanile Calcio dell’Olimpic.

La cifra è stata donata da Paola Ravazzi, insegnante e fotografa per passione. E' il ricavo della vendita dei calendari 2026, dal titolo quest’anno “Sguardi tra passato, presente e futuro nel Marchesato di Saluzzo”, stampato in 200 copie, e praticamente venduto in toto.

L'assegno consegnato nei giorni scorsi al responsabile del settore giovanile Cristian Casalloni, sarà utilizzato per iniziative dell’associazione, in particolare per allargare l’inserimento e accoglienza dei bambini nel mondo del pallone, secondo la filosofia del sodalizio, che punta alla pratica del calcio per imparare a fare squadra e giocare insieme per divertimento. 

"Una base educativa che precede il sano agonismo", spiega l'autrice del datario del nuovo anno, realizzato anche per promuovere le bellezze di Saluzzo e territorio. Paola Ravazzi è molto legata alla realtà  sportiva dell' ODB, in ricordo del padre. 

“È il mio modo per restare vicina allo spirito di don Bosco in cui mio padre mi ha cresciuta”.

VB

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium