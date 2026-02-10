Paola Ravazzi, grazie al suo calendario, dona 1.455 euro al settore giovanile dell’Olimpic Saluzzo

Un assegno di 1.455 euro al settore giovanile Calcio dell’Olimpic.

La cifra è stata donata da Paola Ravazzi, insegnante e fotografa per passione. E' il ricavo della vendita dei calendari 2026, dal titolo quest’anno “Sguardi tra passato, presente e futuro nel Marchesato di Saluzzo”, stampato in 200 copie, e praticamente venduto in toto.

L'assegno consegnato nei giorni scorsi al responsabile del settore giovanile Cristian Casalloni, sarà utilizzato per iniziative dell’associazione, in particolare per allargare l’inserimento e accoglienza dei bambini nel mondo del pallone, secondo la filosofia del sodalizio, che punta alla pratica del calcio per imparare a fare squadra e giocare insieme per divertimento.

"Una base educativa che precede il sano agonismo", spiega l'autrice del datario del nuovo anno, realizzato anche per promuovere le bellezze di Saluzzo e territorio. Paola Ravazzi è molto legata alla realtà sportiva dell' ODB, in ricordo del padre.

“È il mio modo per restare vicina allo spirito di don Bosco in cui mio padre mi ha cresciuta”.