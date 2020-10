Il consigliere regionale Matteo Gagliasso positivo al Coronavirus

Anche il consigliere regionale saviglianese Matteo Gagliasso positivo al Coronavirus.

Gagliasso, 27 anni, si trova in quarantena, come ha reso noto con un “post” sia sulla sua pagina istituzionale Facebook che sul suo profilo privato.

Il consigliere leghista ha ricevuto oggi (martedì) l’esito del tampone effettuato ieri: “E’ emerso essere positivo al Covid-19” scrive.

Gagliasso potrebbe aver contratto il virus da un collega in Consiglio regionale: “Il collega - da cui dovrebbe essere partito il contagio - mi ha informato nella giornata di domenica (scorsa) della sua positività e nella giornata di ieri ho eseguito il tampone!”.

Al giovane consigliere sono comparsi anche i primi sintoni: “Non ho la febbre, solo un po’ di tosse e debolezza fisica”. Il 27enne si trova a casa con la famiglia che, come rassicura, “sta bene ed è in buona salute”.

“In questo periodo complicato – aggiunge – ho sempre cercato di fare la massima attenzione a quello che facevo, e soprattutto a come lo facevo, a quanto pare però non è bastato. Lo dico a me e a voi: continuiamo a fare attenzione a cosa facciamo e come lo facciamo può veramente fare la differenza”.

Gagliasso poi si è rivolto agli operatori sanitari, da tempo in prima linea nella lotta al Coronavirus: “All’Asl va il plauso per il lavoro di tutti gli operatori e per la capacità di cercar di resistere anche a questa seconda ondata. A tutti coloro che in queste ore hanno saputo e mi stanno chiamando va il mio ringraziamento. Vi terrò costantemente aggiornati sull’evolversi della situazione e delle condizioni mie e della mia famiglia.

Un abbraccio (virtuale) a tutti coloro che mi sono vicini in questo momento”.