Test antigenici rapidi per Sars Cov-2 al Laboratorio Pasteur di Cuneo

A partire da novembre la ricerca della presenza del Coronavirus Sars CoV-2, agente eziologico dell’attuale pandemia di Covid-19, potrà essere effettuata anche al Pasteur con i test antigenici rapidi su tampone rino-faringeo.

I test antigenici sono in grado di rilevare la presenza delle proteine virali specifiche e dare il risultato di Positività o Negatività nel giro di pochi minuti.

Se il risultato è negativo significa che il virus non è presente; in caso di positività è invece necessario confermare il risultato con il test molecolare per la ricerca dell’RNA virale che rimane l’unico test per la diagnosi definitiva di Covid-19.

Il test richiede prenotazione: un operatore sanitario effettuerà il tampone e dopo circa 15 minuti verrà comunicato l’esito. Nell’arco di 24 ore si potrà scaricare il referto scritto dalla mail o dal sito web del laboratorio, direttamente a casa.

Per ulteriori informazioni o per prenotazioni chiamare il numero 0171-631685 oppure scrivere a info@laboratoriopasteur.it