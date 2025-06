Domani il professor Silvio Garattini riceverà il Premio Gratitudine dalla Fondazione Ospedale Alba-Bra

Domani, venerdì 13 giugno, la Fondazione Ospedale Alba-Bra celebrerà la decima edizione del Premio Gratitudine, importante riconoscimento a personalità capaci di distinguersi per azioni di alto valore sociale. L’appuntamento è alle ore 17.30 nell’auditorium dell’ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno – ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il premio verrà consegnato al professor Silvio Garattini, scienziato di fama internazionale, fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, medico e libero docente di chemioterapia e farmacologia. Ha ricevuto numerosi premi e onorificenze, tra cui la Legion d’onore della Repubblica francese e il titolo di Grande ufficiale della Repubblica Italiana.

Garattini, ospite d’onore della serata, terrà una lectio magistralis dal titolo “Prevenzione è rivoluzione”. Sarà un’occasione per condividere con il pubblico come prevenire non significhi solo investire sulla salute, ma anche lavorare sulla dimensione sociale, ambientale ed emotiva dell’intera comunità.

Come spiega Luciano Scalise, direttore della Fondazione, “l’apposito comitato formato dai consiglieri Lorenzo Tortoroglio Miroglio, Chiara Costantino, Carlo Uccio Porro e Gianni Bonino, con il contributo di Sandra Vezza, ha proposto nel Consiglio di amministrazione del dicembre scorso di conferire il Premio Gratitudine 2025 al professor Garattini, grande scienziato di fama internazionale”.

Oltre a essere persona indipendente dagli interessi delle case farmaceutiche, Garattini è un fervente propugnatore della prevenzione. “Perché prevenire per lui significa vivere più a lungo e liberi da malattie (ha 96 anni), ma anche lottare alle diseguaglianze a cominciare da quelle economiche e sociali; è cura dell’ambiente, è educazione scolastica e universitaria, è risparmio per il sistema sanitario nazionale in favore di maggiori risorse per una salute accessibile e gratuita a tutti. Potremmo rendere possibile tutto questo a patto di una vera e propria rivoluzione culturale, ormai indispensabile per il pianeta e per la popolazione umana”.

L’ingresso all’incontro è libero, fino a esaurimento posti. Per partecipare è possibile telefonare allo 0172 1404444 (Chiara).