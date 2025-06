Amos approva il bilancio 2024: volume d'affari in crescita e 1800 dipendenti

Un volume d’affari di circa 70 milioni di euro in incremento rispetto al 2023, circa 1.800 dipendenti, oltre a un risultato d'esercizio positivo di quasi un milione di euro.

Questi sono i principali numeri del 2024 di Amos, azienda pubblica consortile che gestisce una vasta gamma di servizi presso aziende sanitarie e ospedaliere, in tre province – Cuneo, Asti e Alessandria – spaziando dall’assistenza infermieristica e socio-sanitaria ai servizi di portineria, vigilanza, trasporti, call center, ristorazione, logistica, laboratori e prenotazioni.

Risultati che vedono un ulteriore consolidamento e che fanno di Amos una delle principali realtà industriali del Sud Piemonte, grazie a una stretta sinergia con le aziende socie, rappresentate dall'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle, dalle ASL CN1 e CN2, dall’ASL di Asti e dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria.

Una società che nella sua attività ventennale ha saputo fare del servizio al cittadino e della specializzazione il proprio punto di forza.

Dal centro logistico di Vignolo che tra le attività conserva nel proprio archivio oltre 2,5 milioni di cartelle cliniche, alla gestione del numero emergenza 112, al laboratorio analisi, sono tanti i centri di eccellenza.

Attività svolte al massimo livello grazie alla centralità della persona che consentirà anche di chiudere il primo bilancio di sostenibilità, dopo aver ottenuto le certificazioni ISO 9001 per la qualità, ISO 45001 per la sicurezza ed aver intrapreso il percorso per la certificazione sulla parità di genere.