A Cuneo oltre 600 le persone positive. Il Comune, in vista di Halloween, richiama famiglie e giovani alla responsabilità

Conclusa la riunione del Centro Operativo Comunale. Continua il trend crescita dei numeri dei contagi in città, a Cuneo sono oltre 600 le persone attualmente positive al Coronavirus (dati aggiornati a oggi, venerdì 30 ottobre).

Ogni giorno tutti compiamo sforzi importanti per cercare di gestire un’emergenza sanitaria che continua a destare molta preoccupazione, quindi è necessario continuare a rispettare al massimo le regole e le indicazioni per ridurre il propagarsi contagio che, anche a Cuneo, colpisce sempre di più persone giovani e interi nuclei famigliari. Cercare di frenare il propagarsi del virus deve essere un impegno costante di tutti. Per questo, anche e soprattutto in vista delle festività del fine settimana, si raccomanda il rispetto delle regole: indossiamo sempre la mascherina, manteniamo le distanze, evitiamo assembramenti e ritrovi non necessari.

In vista della serata di Halloween una raccomandazione particolare va alle famiglie e ai giovani. Il momento è difficile, la gestione della pandemia richiede senso civico e grande responsabilità da parte di tutti, facciamo attenzione ed evitiamo quindi sia i ritrovi privati che altri momenti di festa, che potrebbero causare seri rischi di contagio.

Donazioni per la solidarietà alimentare

Le donazioni a favore del Comune di Cuneo vengono destinate esclusivamente alla solidarietà alimentare per sostenere le famiglie che si trovano in difficoltà a causa del protrarsi dell’emergenza. E’ possibile donare con un bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Cuneo, IBAN: IT 22 P 03111 10201 0 0000 0032346, indicando la seguente causale: “COVID-19 Solidarietà alimentare e Codice Fiscale”. Il numero di C.F. è necessario per identificare i soggetti a cui rilasciare la certificazione fiscale per la detrazione dall’imposta sul reddito. Per i soggetti che effettueranno tali donazioni, così come previsto dal Decreto Legge n. 18/2020 “Cura Italia”, sarà possibile usufruire degli incentivi fiscali per le erogazioni liberali in denaro a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare, solo per le persone fisiche e gli enti non commerciali, di una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, fino ad un limite massimo di 30.000 euro.