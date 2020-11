Cavallermaggiore, positivo al Covid-19 alle medie: una classe a casa in didattica a distanza

In seguito all’insorgenza di un caso di positività al Covid-19 infatti, nella serata di ieri, 2 novembre, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL CN2 ha dato indicazione di far restare prudenzialmente a casa l’intera classe per la giornata di oggi, 3 novembre 2020.

Sarà possibile così per il SISP effettuare alcuni approfondimenti e poi dare alla scuola indicazioni più precise. I genitori della classe sono stati informati dalla scuola. I docenti hanno organizzando la didattica a distanza secondo il Piano di Didattitica Digitale Integrata approvato dal Collegio Docenti e riceverete presto indicazioni in merito.