Casello autostradale di Fossano: “Nessuna ipotesi di chiusura o spostamento”

Il casello di Fossano non verrà chiuso né spostato, a precisarlo è la stessa concessionaria dell'Autostrada dei Fiori A6 Torino-Savona. Era stata l'Amministrazione comunale di Bene Vagienna a citarne la possibilità nella nota in cui ha illustrato la situazione relativa al progetto del bitumificio, che sta animando il dibattito pubblico (leggi qui).



Ed è proprio a questo risponde la nota dell'autostrada:

“Con riferimento alle preoccupazioni del settore industriale relative a una possibile chiusura del casello autostradale di Fossano, riportate all’interno di una recente nota stampa dell’Amministrazione comunale di Bene Vagienna, Autostrada dei Fiori precisa che si tratta di timori privi di alcun fondamento.

La concessionaria, infatti, non ha in programma nessuna chiusura o spostamento del suddetto casello, nella piena consapevolezza dell’importanza che riveste per tutto il territorio, per i suoi cittadini e per le realtà industriali che vi operano, nonché del suo ruolo strategico non solo per la A6 Torino - Savona, ma anche per la vicina A33 Asti - Cuneo”.