All'ospedale SS Annunziata di Savigliano, ricoveri Covid "a media intensità" al completo

Anche l'ospedale di Savigliano ha raggiunto la capienza massima di posti letto per pazienti Covid-19 a "media intensità". Con 18 pazienti ricoverati al 5° piano, la struttura sanitaria, al momento, non potrà ospitarne altri.

Anche il Pronto Soccorso, nella cosiddetta “sala isolamento", dove cioè vengono ricoverati i pazienti sospetti o con diagnosi già fatta in respiro spontaneo, ma che necessitano di ausilio CPAP con maschera o scafandro, i 20 posti sono tutti occupati.

Per quanto riguarda i posti di Terapia Intensiva a Savigliano entro questa sera dovrebbero essere convertiti due dei sei posti letto proprio per curare i pazienti Covid. Gli altri quattro resterebbero a disposizione per ricoveri polispecialistici.