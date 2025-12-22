 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 22 dicembre 2025, 17:36

Pannoloni che non arrivano a chi ne ha diritto, la Regione e l'Asl di Asti: "Stiamo cercando una soluzione"

La replica al nostro articolo di stamattina su una situazione che sta creando problemi a migliaia di persone

Pannoloni che non arrivano a chi ne ha diritto, la Regione e l'Asl di Asti: &quot;Stiamo cercando una soluzione&quot;

La Regione Piemonte ha inviato un comunicato in risposta alla questione sollevata questa mattina da Targatocn e sulla quale è stato chiesto un riscontro. 

Con l’Asl di Asti, azienda capofila deputata all'esecuzione del contratto di logistica integrata per tutti i cittadini piemontesi, è al lavoro per risolvere le criticità emerse - e segnalate dalla nostra testata - nella distribuzione dei pannoloni, che ha visto a periodi altalenanti ritardi nella loro consegna.

Queste le poche righe arrivate, decisamente interlocutorie. 

"L’Asl astigiana è in contatto quotidiano con la società incaricata del servizio che, a differenza di alcune notizie a mezzo stampa, non ha inviato comunicazione di fallimento. L’Azienda sanitaria sta affrontando la problematica con tutti gli strumenti a disposizione per individuare nel più breve tempo possibile, sempre in pieno coordinamento con la Direzione Sanità della Regione, soluzioni definitive al problema".


 

Barbara Simonelli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium