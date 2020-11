Cuneo, il Covid non si ferma: sono 686 i positivi nel territorio

Non rallenta la diffusione del virus a Cuneo dove i dati della giornata di ieri (giovedì 5 novembre) riferiscono la presenza di 686 persone attualmente positive al Coronavirus, 394 in isolamento attivo e, da inizio pandemia, 460 guariti e 86 deceduti.

Il Centro Operativo Comunale del capoluogo ricorda che, per tutto il periodo in cui rimarrà in vigore l’ordinanza del Ministero della Salute che inserisce il Piemonte nella Zona Rossa, è consentito muoversi, anche all’interno del proprio Comune di residenza, solo ed esclusivamente per motivi di lavoro o studio, salute, assoluta necessità o urgenza. Per muoversi è obbligatorio essere sempre muniti di autocertificazione che giustifica lo spostamento.