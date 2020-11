Attività autorizzate in comuni diversi da quello di residenza: i membri di Fratelli d'Italia in Regione scrivono ai Prefetti

Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia in Regione Piemonte, il capogruppo Paolo Bongioanni, gli assessori Elena Chiorino e Maurizio Marrone, il vice capogruppo Davide Nicco e il segretario regionale Fabrizio Comba scrivono ai Prefetti del Piemonte: “In questo momento estremamente delicato si chiede la possibilità di consentire l’accesso alle attività autorizzate a rimanere aperte anche in Comuni diversi da quello di residenza” dichiarano.