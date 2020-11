Decimo censimento dei 'luoghi del cuore' Fai: in testa alla classifica la Ferrovia delle Meraviglie Cuneo-Ventimiglia-Nizza

Il decimo Censimento dei Luoghi del Cuore organizzato dal FAI, Fondo Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, sta per giungere alla conclusione del suo cammino: si possono votare i propri luoghi amati fino al 15 dicembre.

La Ferrovia delle Meraviglie Cuneo - Ventimiglia - Nizza, si trova in questo momento in testa alla classifica: ha ottenuto finora più di 23 mila voti. La Ferrovia è un bene che il nostro territorio non può permettersi di perdere; le disastrose vicende meteorologiche dello scorso 2 ottobre hanno dimostrato quanto questa questa linea, da alcuni non molti anni fa definita "un ramo secco", sia invece "verdissima" e indispensabile alla vita sociale ed economica delle popolazioni dei territori italiani e francesi che essa attraversa. La sua corsa nel censimento continua a essere sostenuta con grande impegno dai comitati e dai cittadini dei due versanti delle Alpi Liguri attraversati dalla ferrovia, il Ponente ligure e il Cuneese.