Carlo Verdone, 70 anni e una carriera da Manuale: auguri "social" anche dal Banchiere scrittore Ghisolfi

Dall'Italia tutta è un coro di "auguri social" per questa autentica icona vivente del nostro cinema, e fra questi vengono in rilievo quelli affidati a una foto ricordo realizzata con lui, a Roma, dal Banchiere scrittore Beppe Ghisolfi, accomunato a Verdone da alcune bellissime, ma altrettanto impegnative, riflessioni di quest'ultimo sui giovani: "Possono avere tutto il talento che vogliono, ma si devono amministrare bene perché non hanno memoria storica", disse il poliedrico artista cinematografico romano nel 2017 a Radio Cusano con una raccomandazione rivolta. alle nuove generazioni: "Ai ragazzi dico che la cultura è fondamentale" per perfezionare professionalmente le proprie attitudini. Nell'intervista odiernamente rilasciata al Corriere della Sera, Verdone ha lanciato una stoccata ai troppi presunti esperti di pandemie dell'ultima ora, pullulanti al pari dei "presunti economisti" che alimentavano panico e confusione durante le crisi finanziarie degli anni scorsi: "Dovrebbero parlare poche persone (sottinteso "esperte", ndr) invece ogni programma tv ha bisogno del suo virologo".