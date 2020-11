"Finché sale il caffè": il primo singolo di Edi girato tra gli spazi aperti e la natura del Cuneese

Da una canzone intitolata e interamente giocata sulla ripetizione del ritornello “ Finché sale il caffè ” ci si potrebbe aspettare un videoclip in cui tale bevanda e la dimensione domestica ad essa annessa occupino un ruolo centrale. E invece no.

Prati di montagna in cui fili d’erba e capelli si mescolano scossi dal vento frizzante dell’alta quota, cieli soleggiati, vicoli cittadini: sono questi gli scenari in cui la cantautrice ligure Francesca Rossi, in arte Edi, ha scelto di ambientare le riprese del suo primo singolo. Gli spazi aperti dominano incontrastati nel video che, uscito su YouTube l’1 novembre, ha preso vita sugli sfondi offerti da Cuneo, Mondovì, Limone e dal forte del Colle di Tenda.

Alla realizzazione del videoclip hanno contribuito più persone: Lorenzo Turco con le riprese, il montaggio e l'editing del video; Fabrizio Pallattella e Marco Prunotto con l'assistenza di scena; lo studio Piave 34, Fabrizio Barale e Matteo Olivero con le registrazioni, il mix e il mastering. L'accompagnamento musicale nasce dalla mescolanza della batteria di Fabrizio Pallattella, delle chitarre e cori di Marco Prunotto e della tastiera di Lorenzo Turco.