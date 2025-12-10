Cuneo celebra il merito: nove onorificenze dalla Repubblica

Mercoledì 17 dicembre, presso la Sala S. Giovanni di Cuneo, si svolgerà la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" conferite dal Presidente della Repubblica con decreto del 2 giugno 2025 a nove cittadini della provincia.

L'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" rappresenta un riconoscimento per coloro che si sono distinti con impegno e dedizione nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nel volontariato, avendo operato a fini sociali e umanitari nei confronti della collettività.

Tra gli insigniti figurano il Ten. Col. Tommaso Gioffreda e il Dott. Livio Tranchida, nominati Commendatori. A livello di Ufficiali saranno decorati il Dr. Luigi Fenoglio e la Sig.ra Daniela Gazzano. Cinque cittadini riceveranno il titolo di Cavaliere: il Luog. Marcello Cerasoli, il Dr. Aldo Manca, l'App. Antonio Podda, il Sig. Dario Valter Rattalino e il Ten. Col. Daniele Riva.

Nel corso della medesima cerimonia, sarà consegnata ai familiari del Sig. Remo Maurino una Medaglia d'onore alla memoria, quale riconoscimento per la sua deportazione e internamento nei lager nazisti.

La serata sarà impreziosita da un intermezzo musicale grazie al contributo degli allievi del Conservatorio "Ghedini" di Cuneo. L'Inno Nazionale sarà interpretato dalla mezzosoprano Anna Bunescu, mentre giovani musicisti dell'istituto (Alexander Bieniek al pianoforte, Anna Peano al violino, Sofia Artioli al violoncello, Gloria Bergese e Felicia Genovese al flauto, Nicola Simion al trombone) eseguiranno brani di musica classica per intrattenere i presenti.