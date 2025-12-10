Alessia Bertolotto in onda su Sky: l'imprenditrice cuneese presenta "(Dis)fare impresa"

Va in onda stasera, mercoledì 10 dicembre alle 19:10, l'intervista a "Eterne" di Alessia Bertolotto, giovane imprenditrice cuneese alla guida di Marcopolo, azienda di famiglia leader nella Green Economy e nella produzione di energia verde.

Al centro della puntata il suo libro "(Dis)fare impresa", in cui l'autrice ripercorre le tappe fondamentali della crescita aziendale attraverso un continuo alternarsi di successi e difficoltà, sacrifici e conferme, mettendo in scena quella che definisce «l'eterna lotta tra il bene e il male» nel mondo dell'imprenditoria.

Bertolotto, già ideatrice e conduttrice del programma "Sfida Vincente" dedicato alle start-up piemontesi dal 2015 al 2021, porta in pagina la sua esperienza diretta in situazioni di crisi, affrontate con tenacia e spirito di sacrificio.

La puntata sarà visibile su Sky al canale 913, su Tivùsat al canale 422 e in streaming sul canale YouTube dell'emittente.