DPCM e spostamenti: in Piemonte si può lasciare l'abitazione per attività selvicolturali adibite all'autoconsumo

Per la Regione Piemonte le attività selvicolturali per approvvigionamento di legna per autoconsumo - nella definizione di quelle che secondo l'ultimo DPCM possono prevedere libero spostamento in zone non adiacenti alla propria abitazione - sono assimilabili a quelle lavorative sulle superfici agricole adibite alle produzioni per autoconsumo.

Il governo ha recentemente pubblicato un chiarimento in merito, sostenendo che "È consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione? Sì, la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative, contemplato per le zone “arancioni” e “rosse” dagli artt. 2 comma 4 lett. a), e 3, comma 4, lett. a), del DPCM 3 novembre 2020. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito".

Le attività selvicolturali, per la Regione, sono quindi da intere come una delle forme di coltivazione del terreno.