Giovane fossanese muore mentre va a comprare un regalo alla figlia neonata

“Era un mio vicino di casa - racconta Aissa, membro della comunità musulmana di Fossano -. L'ho visto crescere insieme ai miei figli. Un ragazzo d’oro, siamo sconcertati”.



Era appena diventato papà il giovane Saad Souailhi, classe 1996, deceduto a Torino il 13 novembre scorso. La compagna aveva partorito all’ospedale di Cuneo in mattinata e, dopo aver ricevuto la notizia che la piccola e la madre stavano bene, Saad aveva deciso di andare a Torino per comprare un regalo alla piccola e a trovare il padre.



Arrivato nel capoluogo, però, il giovane ha avuto un malore sull’autobus e si è accasciato a terra. Non c’è stato nulla da fare per i soccorsi chiamati da una donna. Il ragazzo, 24 anni appena, è deceduto. Il magistrato ha disposto l’autopsia.



Saad era figlio di genitori marocchini e conviveva con la madre della piccola a Fossano. Dopo gli studi di meccanica al Cnos-Fap dei salesiani aveva lavorato anche al Mc Donald di via Torino.



Il rito funebre avrà luogo oggi, 20 novembre, al cimitero di Fossano, nell’aerea dedicata alle persone di fede islamica.