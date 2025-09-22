Strangolò la moglie a Beinette, per i periti di Procura e Tribunale Ernesto Bellino era capace di intendere e volere

Ernesto Bellino, l’uomo che il 28 giugno 2024 uccise la moglie malata nella casa della coppia a Beinette, era capace di intendere e volere.

A stabilirlo, la consulenza psichiatrica affidata dalla Procura alla dottoressa Patrizia De Rosa. Ad analoghe conclusioni è intanto giunto anche il perito nominato dalla Corte d'Assise, il dottor Alessandro Vallarino.

Contro Bellino, assistito dal legale Fabrizio De Vito, si è costituito parte civile il figlio, patrocinato dall'avvocato Enrico Gaveglio.

L'accusa a carico dell'anziano è di omicidio aggravato dalla legge del Codice Rosso. Essendo il delitto stato commesso contro la coniuge, Bellino rischia l'ergastolo. A giudicarlo la Corte d'Assise presieduta dalla giudice Elisabetta Meinardi. A suo latere il collega Marco Toscano e i sei giudici popolari.

Attualmente agli arresti domiciliari, il 75enne ha strangolato e ucciso la moglie Maria Orlando, 79enne, malata di Alzheimer. Inizialmente il titolare del fascicolo era il pubblico ministero Pier Attilio Stea, ma trattandosi di reato contro familiare convivente la competenza è passata al collega Francesco Lucadello, magistrato componente del pool "Codice Rosso".

Alla prossima udienza, già calendarizzata per il 5 novembre, si ascolteranno i testimoni indicati dalle parti.