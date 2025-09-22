 / Cronaca

Cronaca | 22 settembre 2025, 12:19

Strangolò la moglie a Beinette, per i periti di Procura e Tribunale Ernesto Bellino era capace di intendere e volere

Nuova udienza di fronte alla Corte d'Assise a carico del 75enne che nel giugno 2024 uccise la consorte nella loro casa. Contro di lui si è costituito parte civile il figlio. Attualmente ai domiciliari, per l'anziano è stata presentata istanza di perizia psichiatrica, oggi discussa in aula

Il Tribunale di Cuneo

Ernesto Bellino, l’uomo che il 28 giugno 2024 uccise la moglie malata nella casa della coppia a Beinette, era capace di intendere e volere. 

A stabilirlo, la consulenza psichiatrica affidata dalla Procura alla dottoressa Patrizia De Rosa. Ad analoghe conclusioni è intanto giunto anche il perito nominato dalla Corte d'Assise, il dottor Alessandro Vallarino.

Contro Bellino, assistito dal legale Fabrizio De Vito, si è costituito parte civile il figlio, patrocinato dall'avvocato Enrico Gaveglio.  

L'accusa a carico dell'anziano è di omicidio aggravato dalla legge del Codice Rosso. Essendo il delitto stato commesso contro la coniuge, Bellino rischia l'ergastolo. A giudicarlo la Corte d'Assise presieduta dalla giudice Elisabetta Meinardi. A suo latere il collega Marco Toscano e i sei giudici popolari. 

Attualmente agli arresti domiciliari, il 75enne ha strangolato e ucciso la moglie Maria Orlando, 79enne, malata di Alzheimer. Inizialmente il titolare del fascicolo era il pubblico ministero Pier Attilio Stea, ma trattandosi di reato contro familiare convivente la competenza è passata al collega Francesco Lucadello, magistrato componente del pool "Codice Rosso"

Alla prossima udienza, già calendarizzata per il  5 novembre, si ascolteranno i testimoni indicati dalle parti. 

CharB.

